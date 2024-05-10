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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Antalya’da yakalandı

Interpol tarafından gasp suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı asıllı I.M isimli şahıs Antalya'da yakalandı.

Güncel
  • 10.05.2024 12:34
  • Giriş: 10.05.2024 12:34
  • Güncelleme: 10.05.2024 12:37
Kaynak: İHA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Antalya’da yakalandı
Fotoğraf: İHA

Gasp suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, Antalya’da yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol’un gasp (yağma) suçlarından kırmızı bültenle aradığını tespit ettiği yabancı uyruklu I. M’yi yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst arasında Rusya’dan düzenlediği sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyet götürüldü. 

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