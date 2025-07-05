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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu O.L.S.M.A., Eskişehir'de gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 05.07.2025 10:26
  • Giriş: 05.07.2025 10:26
  • Güncelleme: 05.07.2025 11:20
Kaynak: AA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
Fotoğraf: AA

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte çalışma yürütüldü.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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