Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu O.L.S.M.A., Eskişehir'de gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte çalışma yürütüldü.
Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.