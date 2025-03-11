Interpol'ün 10 yıldır aradığı kişi İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan kişi, İzmir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurulan N.D. adlı kişinin şüpheli davranışlarda bulunması üzerine polis ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada nüfus cüzdanının sahte olduğu, şüphelinin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan K.A. (43) olduğu belirlendi.

"Kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan aranan K.A'nın sahte kimlikle 10 yıldır gizlendiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.