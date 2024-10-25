Interpol'ün aradığı 6 lüks otomobil İstanbul'da bulundu

Interpol'ün aradığı 6 lüks otomobili İstanbul üzerinden İran ve Irak'a götürerek satmaya hazırlanan 7 kişi yakalandı.

Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiği tespit edilen lüks otomobiller için Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece'de bir otoparkta, diğer 4'ü farklı otoparklarda bulundu. Bulunan otomobillerin izini süren dedektifler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın yaptı. Baskın sonucu biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde, otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.

SAHTE BELGELERLE İRAN VE IRAK'TA SATILACAKTI

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin otomobilleri Almanya'dan kiraladıktan sonra İstanbul'a geldiklerini ardından araçları sahte belgeler hazırlayarak İran ve Irak'ta satmaya çalışacakları tespit edildi.

Ele geçirilen araçlardan birinde sahte belgeler ve daktilo ele geçirildiği öğrenildi.

TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRA

Poliste işlemleri tamamlanan Fas asıllı Mohamed S.(30), Ayman E.B.(22), Bilal K.Z.(25), Ayoub K.L.(23), İsmail E.B.(25) ile Türk Gülizar T.(21) ve Devran B.Ç.(20) çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis tarafından bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 6 lüks araçta sahiplerine teslim edildi.