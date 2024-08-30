İnterpol'ün aradığı Avustralyalı Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Avustralya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan İnterpol tarafından aranan H.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında gözaltına alındı.

Avustralyalı şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.