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Interpol'ün aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Güncel
  • 09.07.2024 17:16
  • Giriş: 09.07.2024 17:16
  • Güncelleme: 09.07.2024 17:19
Kaynak: AA
Interpol'ün aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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