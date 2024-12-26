Interpol'ün aradığı IŞİD şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca aranan IŞİD şüphelisi B.E. İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Interpol tarafından 16 Aralık'ta gönderilen yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatınca verilen bilgilere göre, şüpheli B.E'nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin ruble ile bazı eşyayı çaldığının tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, IŞİD'e katıldığı ve Türkiye'de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceğinin değerlendirildiği de kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Çeçenistan asıllı şüpheli B.E'yi sabah saatlerinde Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla yakaladı.