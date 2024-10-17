Interpol'ün aradığı IŞİD şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak asıllı IŞİD şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, IŞİD adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak asıllı B.A.H'yi kent merkezinde yakaladı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.