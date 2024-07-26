Interpol'ün aradığı İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi daha Türkiye'de bulundu.

DHA'nın aktardığına göre, İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G, İstanbul’da yakalandı.

Alexander G'nin, kripto network web sitesi üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi.

Şüphelinin gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.