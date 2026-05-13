Interpol'ün aradığı Mohamed Boulakhrıf İstanbul'da yakalandı

Difüzyon mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mohamed Boulakhrıf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan difüzyon mesajıyla aranan Boulakhrıf'in (34) kentte olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Boulakhrıf, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Boulakhrıf, işlemleri için emniyete götürüldü.