Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Interpol'ün aradığı Mohamed Boulakhrıf İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mohamed Boulakhrıf (34) gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.05.2026 17:14
  • Giriş: 13.05.2026 17:14
  • Güncelleme: 13.05.2026 17:22
Kaynak: AA
Interpol'ün aradığı Mohamed Boulakhrıf İstanbul'da yakalandı

Difüzyon mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mohamed Boulakhrıf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan difüzyon mesajıyla aranan Boulakhrıf'in (34) kentte olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Boulakhrıf, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Boulakhrıf, işlemleri için emniyete götürüldü.

BirGün'e Abone Ol