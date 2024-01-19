Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD üyesi adliyeye sevk edildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Eskişehir'de yakalanan İran asıllı IŞİD üyesi M.İ.A.A. adliyeye sevk edildi.

Interpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan ve Eskişehir’ de düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD üyesi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de olduğu belirlenen IŞİD üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen IŞİD üyesinin silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), ekiplerin operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardındna adliyeye sevk edildi.