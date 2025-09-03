Giriş / Abone Ol
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD üyesi Antep'te yakalandı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

  • 03.09.2025 14:33
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M'nin Oğuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

