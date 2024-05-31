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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Alanya'da yakalandı

Interpol'ün "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Güncel
  • 31.05.2024 16:44
  • Giriş: 31.05.2024 16:44
  • Güncelleme: 31.05.2024 16:46
Kaynak: AA
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Alanya'da yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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