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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı

Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Fethiye'de yakalandı.

Güncel
  • 28.11.2024 12:50
  • Giriş: 28.11.2024 12:50
  • Güncelleme: 28.11.2024 12:56
Kaynak: AA
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı

Interpol'ün insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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