Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi, havalimanında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, Kuzey Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı’nda yakalandı.

Kuzey Kıbrıs'tan hareket eden ve Çukurova Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan yolculardan A.P. pasaport kontrolüne geçti.

Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın Interpol Daire Başkanlığı tarafından 'kırmızı bültenle' arandığı ortaya çıktı. A.P, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince ’Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ’Tehdit’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.