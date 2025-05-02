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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi, havalimanında yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit’ suçlarından hapis cezası verilen A.P. isimli şahıs, Kuzey Kıbrıs'tan Çukurova Havalimanı'nda yakalandı.

Güncel
  • 02.05.2025 14:47
  • Giriş: 02.05.2025 14:47
  • Güncelleme: 02.05.2025 15:05
Kaynak: İHA
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi, havalimanında yakalandı
Fotoğraf: İHA

Kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, Kuzey Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı’nda yakalandı.

Kuzey Kıbrıs'tan hareket eden ve Çukurova Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan yolculardan A.P. pasaport kontrolüne geçti.

Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın Interpol Daire Başkanlığı tarafından 'kırmızı bültenle' arandığı ortaya çıktı. A.P, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince ’Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ’Tehdit’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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