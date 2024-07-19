Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Antalya'da yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 39 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan bir şahıs da yer aldı.

Güncel 19.07.2024 15:47 Giriş: 19.07.2024 15:47

Güncelleme: 19.07.2024 15:47 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA