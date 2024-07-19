Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Antalya'da yakalandı
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 39 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan bir şahıs da yer aldı.
Antalya’da düzenlenen operasyonda, 1’i kırmızı bültenle aranan toplam 39 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 1’i Interpol tarafından uluslararası seviyede aranan olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı.
Şüpheli şahısların haklarında düzenlenen adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, Adli makamlara sevkleri sağlandı.