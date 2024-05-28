Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu taciri Ürgüp'te yakalandı

Interpol'ün, Almanya'nın talebiyle 'uyuşturucu ticareti ' suçundan kırmızı bültenle aradığı A.B., Ürgüp'te gözaltına alındı. A.B.'nin 1999'da Türk vatandaşlığından da çıkarıldığı anlaşıldı.

Interpol'ün 'uyuşturucu ticareti ' suçlamasıyla tüm dünyada kırmızı bültenle aradığı A.B., Nevşehir'de yakalandı.

DHA'nın aktardığına göre Nevşehir ve Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı A.B.'nin ilçede Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

A.B.'nin 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı da anlaşıldı.