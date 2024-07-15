Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Antalya'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu A.P. Antalya'da tekneye düzenlenen operasyonla yakalandı. A.P'nin 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı belirtildi.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Rusya'da rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P'nin (58) deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Komutanlığın İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlarıyla birlikte, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığının da desteğiyle Antalya açıklarında bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu A.P, oğlu E.P, Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı.

2021'DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLDU

Teknede yapılan aramada, 7 bin euro , 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Operasyonda A.P. gözaltına alındı, oğlu E.P. Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 2 kişi ise salıverildi.

Öte yandan, A.P'nin 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.