Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Fethiye'de yakalandı: GGM'ye gönderildi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı. Bosna Hersek uyruklu zanlının "nitelikli hırsızlık" suçundan arandığı kaydedildi. A.K. isimli zanlı Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Bosna Hersek uyruklu A.K'nin Fethiye'de olduğunu belirledi.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ
Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
A.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.