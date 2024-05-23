Interpol ve Europol'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD üyeleri Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD üyesi yakalandı.

Güncel 23.05.2024 11:54 Giriş: 23.05.2024 11:54

Güncelleme: 23.05.2024 11:57 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA