Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısı Türkiye'den çıktı

İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye‘de yaşadığı ortaya çıktı.

4 Aralık 2015‘te Tayland’ın başkenti Bankong’tan İstanbul Havalimanı’na inen uçakta bulunan ve 'uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek' suçlamalarından İnterpol kırmızı bülten kaydı ile aranan Boris Wolfman apronda güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.

Wolfman İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İsrail Adalet Bakanlığı Türkiye’den Boris Wolfman’ın iadesini istedi. Fakat yetkili mahkeme Wolfman’ın iadesi için 30 gün ek süre talep etti.

İSRAİL İADESİNİ İSTEDİ, TÜRKİYE ETMEDİ

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada göre 2015 yılı Ekim ayında aralarında Boris Wolfman’ın da olduğu toplam yedi kişi hakkında Kosova, Azerbaycan, Sri Lanka ve Türkiye'deki uluslararası organ kaçakçılığı ve yasa dışı organ nakli ağına oluşturmaya ilişkin bir iddianame hazırlandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, aralarında Boris Wolfman ve Türkiyeli doktor Yusuf Erçin’in de bulunduğu çete üyelerinin Kosova, Azerbaycan ve Sri Lanka'da yaşayan yoksul insanların organlarını alarak varlıklı İsrail, Hindistan ve Avrupalı hastalara nakletme faaliyetinde bulundukları belirtildi. Çete üyelerinden Boris Wolfman’ın faaliyetlerini Sri Lanka ve Türkiye'ye genişletmeden önce Kosova ve Azerbaycan'da böbrek satmayı kabul eden yoksulların bulunmasından sorumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca nakillerin yapıldığı Kosova'da doktor Yusuf Ercin Sönmez’in de diğer çete üyeleri ile hareket ettiği belirtildi. Organ kaçakçılığının İsrail merkezli Rabin Medical isimli hastane üzerinden yapıldığı ifade edildi.

Boris Wolfman, mahkeme İstanbul’da tutuklu bulunduğu sırada ek tutukluluk süresinin bitmesine yakın, organ ticareti suçunun Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç olduğu gerekçesiyle ‘takdir yetkisini’ kullanarak Türkiye‘de yargılanmasına hükmetti. Bu hüküm gereği de Wolfman İsrail’e iade edilmedi. Tutuklu olarak Türkiye’de yargılandı.

SERBEST BIRAKILDI

Boris Wolfman’ın yargılanma sürecinde hazırlanan savcılık iddianamesinde Boris Volfman’ın Suriyeli mültecilerin organlarını satmaya ikna etmek için Bangkok'tan İstanbul'a geldiği, organ kaçakçılığı yapan firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin böbreklerinin alınması için küçük hastanelerde temas kurduğu belirtildi. İddianamede Wolfman ve ile birlikte Türkiyeli doktor Yusuf Erçin‘in de aralarında bulunduğu beş kişinin daha Kosova, İsrail, Rusya, Ukrayna, Avusturya ve Azerbaycan’da organ ticareti ve yasadışı nakilleri organize etmekle suçlandığı ifade edildi. Ayrıca iddianamede, Kosova'daki yasa dışı organ naklinden sonra, organları alınan kişilerin hemen hastaneden taburcu edildiği ve Kosovalı yetişkin genç bir erkeğin böbrek naklinden sonra felç geçirdiği bilgilerine yer verildi. 6 Aralık 2015 günü tutuklanan İsrailli organ kaçakçısı 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle' serbest bırakıldı.

BEŞ YILDIZLI OTELLERDE TATİL

Tahliyesinin ardından Arnavutluk'a giden Boris Wolfman, 2017 yılı Kasım ayında Türkiye’ye geldi. 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 12 gün boyunca Marmaris’te beş yıldızlı bir otelde partneri ve iki çocuğuyla tatil yaptı. 29 Temmuz‘da da Bodrum’da ünlülerin oteli olarak bilinen bir işletmede ailesi ile tatilini sürdürdü.

İSTANBUL’DA ŞİRKET KURDU: ROYAL İNNOVATİVE

9 Kasım 2018 tarihinde ise Boris Wolfman tarafından Özkan Çelik isimli şahıs üzerine Royal İnnovative isimli bir şirket kurdu. İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı şirketin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerine göre şirket uluslararası sağlık turizminden, meyve sebze ithalat ihracatına, elmas üretiminden demir çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyette bulunabiliyor.

BASINA 'İŞ İNSANI GİBİ' DEMEÇLER VERİYOR

Şirketin kurulmasından kısa bir süre içinde Boris Wolfman Royal İnnovative şirketinin kurucusu olarak yaptığı açıklamalar bazı basın yayın organlarında yer aldı. Wolfman söyleşilerde Türkiye sebze ve meyve ihracat ve ithalatının en etkin isimlerinden biri olduğunu iddia ediyordu. Yeni Akit gazetesinde geçen yıl yayımlanan ilgili haberde de yine İstanbul merkezli Royal İnnovative şirketinin Türkiye tarımına yaptığı katkıdan söz ediyor. Boris Wolfman, Türkiye‘nin ceviz üretim ve kalitesini anlatırken Türkiye’de kendi tarlalarında ürettiği cevizin başta İsrail olmak üzere Avrupa ülkelerinde en çok tercih edilen ürün olduğunu söylüyor.

Öte yandan Boris Wolfman’ın internet sitesindeki bilgiler ve Royal İnnovasyon’un sosyal medya hesaplarında iddia edildiğine göre şirketinin Türkiye‘de ürettiği organik sebze ve meyveler Türkiye’deki en büyük ve yaygın market ağlarına satılıyor.