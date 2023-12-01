Interpol’un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Edirne’de yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu L.V.V., Yunanistan sınırındaki, Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.
Yapılan incelemede L.V.V.’nin Belçika'da ‘Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme’ suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan L.V.V.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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