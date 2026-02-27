“İntihar bombacılarımız var”: Taliban’dan Pakistan’a tehdit

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim savaşa dönüştü.

Pakistan, Afganistan’ı, Pakistan’daki saldırıları düzenleyen cihatçı gruplara yataklık etmekle suçluyor, Taliban yönetimi bu iddiaları reddederek “Pakistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini” öne sürüyordu.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün yerel saatle 01.50 sularında en az üç büyük patlama sesi duyuldu. Afgan saldırıya uçaksavarlarla karşılık verdi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sabırlarının taştığını belirterek, "Artık aramızda açık bir savaş var" ifadesini kullandı.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Pakistan ordusu, "Gazab Lil Hak" (Haklı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında 130'dan fazla Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzi ile mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti. Pakistan Bilgi Bakanı Attaullah Tarar, Kabil'deki tugay karargahlarının da hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, perşembe gecesi sınır hattında gerçekleştirdikleri saldırılarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve bazı askerlerin esir alındığını öne sürdü. Pakistan tarafı ise esir iddiasını yalanlayarak kayıplarının iki askerle sınırlı olduğunu savundu.

BM ve İran’dan, çatışmaların durdurulmasına yönelik çağrılar geldi.

TELEVİZYONDAN SESLENDİ

Gerilim sürerken Taliban’dan Pakistan’a dikkat çekici bir mesaj gönderildi.

Bir Taliban komutanı, Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Pakistan’ı intihar bombacılarıyla tehdit ederek “Eğer Pakistan nükleer silahları ve füzeleri ile övünüyorsa, biz de intihar bombacılarından oluşan taburlar var” şeklinde konuştu.