İntihar değil, cinayet

Berfin BAYSAN

Havin Aşkan'ın 24 Aralık 2024 tarihinde kendisini kapı koluna asarak intihar ettiği iddia edildi. Aile, kızlarının evli olduğu Uzman Çavuş İ.T. hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla şikâyetçi oldu. İzmir Kadın Meclisi Havin’in cansız bedeninin bulunduğu İzmir’in Bornova ilçesinde Kavaklıdere Mahallesi’nde eylem gerçekleştirdi.

Eylemin ardından basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Şube Başkanı Tülin Osmanoğulları, “Ne hikmetse bu kadınlar hep yanlarında bir erkek varken intihar ediyorlar. Kadınlar hep en yakınları tarafından öldürülüyor. İntihar süsü verilerek öldürülüyoruz. Bu yılı ‘aile yılı’ edenlere inat, ‘mücadele yılı’ ilan ediyoruz” dedi.

Ailenin avukatları adına konuşan Özgür Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu üyesi Gülhan Kaya, “Havin’in şüpheli ölümünün aydınlatılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

SAVCILIK GÖREVİNİ YAPMADI

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Kaya, “Davanın şüpheli konumunda olan eş, uzman çavuş. Buradaki görevliler şüphelinin arkadaşları, meslektaşları. Bu da adil yargılamanın en başta önüne engel koyuyor. Delillerin ilk başta tarafsız ele alındığını düşünmüyoruz. Olay ilk başta nöbetçi Savcılığa gidiyor. Yapılması gerekenler yapılmıyor. Şüpheli en başta tanık olarak dinleniyor ve telefonuna el konulmuyor. Davanın seyrini pek çok açıdan değiştirebilecek bir durumken savcılık görevini doğru yapmadı. Savcılık bizim taleplerimizden sonra harekete geçti” dedi.

İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ

Ağabey Bedirhan Aşkan, “Kardeşimin ölümü şüpheli bir öldümdür. Bu olayın günyüzüne çıkmasını istiyoruz. Kardeşimin 2 yaşında çocuğu var, onu bırakıp intihar etmez. Havin’in intihar ettiğini asla düşünmüyoruz, tamamen kendilerini aklama çabası bu. İ.T.’nin ne ailesi ne de yakınları cenazeye gelmedi. Baş sağlığı vermedi. Onların bu davranışları olayı daha şüpheli hale getiriyor. Kardeşim 1.76 boyunda bir kadındı. Kapı kadar boyu vardı kendini nasıl kapıya asabilir” diye konuştu.