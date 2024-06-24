İntihar ettiği iddia edilmişti: Kübra Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Hakkari'de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen 20 yaşındaki Kübra Gültekin'in cansız bedeni, Zap Suyu'nda bulundu. Gültekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen Kübra Gültekin'ın (20) cansız bedeni, Van'dan gelen dalgıç polis ekipleri tarafından Zap Suyu'nda bulundu.

Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin'in dün saat 22.00 sıralarında Zap Suyu’na atladığı iddia edildi.

Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı.

Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi.

Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.