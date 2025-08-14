İntihar girişimi için çatıya çıktığı sanıldı, göçmen olduğu öğrenilince sınır dışı edildi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde intihar girişimi ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri çatıya çıkan kadının Faslı göçmen olduğunu öğrendi.

Kimliğinin olmadığı öğrenilen kadın sınır dışı edildi.

Avcılar’ın, Denizköşkler Mahallesi’nde meydana gelen olayda yurttaşlar, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede bulunan bir kadının ağladığını fark etti. Çatı katının kenarına kadar gelen kadının yaşamına son vermek istediğini düşünen çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Faslı olduğu öğrenilen kadın, kendisine seslenen ve atlamaktan vazgeçmesi telkininde bulunanlara, yabancı dilde ne dediklerini anlamadığını söyledi.

YAŞAMINA SON VERME DÜŞÜNCESİ OLMADIĞI BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce dairenin kapısını çaldı. Kapı defalarca çalınmasına rağmen açılmayınca sepetli itfaiye merdiveniyle çatı katına ulaşıldı. Polis ve 1 itfaiye eri dördüncü kattaki daireye ulaştıktan sonra, kadının dışında dairede 1 erkek bulunduğunu da tespit etti. Ekipler, kadının yaşamına son verme düşüncesi olmadığını belirledi. Kimlik tespitinin ardından kadının yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliksiz olduğu tespit edildi. Evde bulunan erkeğin ifadesi alınırken, kadın polis merkezine götürüldü.

Faslı kadının sınır dışı edildiği öğrenildi. Dairede bulunan erkek ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.