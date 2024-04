İntihar girişiminde bulunan Yağmur Sarnıç, hastaneye kaldırıldı

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, "Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit" ifadelerini içeren video mesajının ardından intihar girişiminde bulundu. Sarnıç hastaneye kaldırıldı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın ilaç kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Yağmur Sarnıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar."

"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

"Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın."

"EVLATLARIM TÜRK MİLLETİNE EMANET, O PİSLİĞE BIRAKMAYIN"

Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki... Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın."

Çocukları için de veda videosu çeken Yağmur Sarnıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Canım oğlum Erol'um seni çok seviyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Belki ben ölünde benden utanmazsın. Umarım çok mutlu olursun. Seni ölünce de hep seveceğim. Güzel kızlarım Elvin'im, Eslem'im çiçeklerim sizi çok seviyorum. Bir gün yanınızda ben olmayacağım ama sizi gittiğim yerden bile çok seveceğim. Küçük kardeşiniz Evren hiçbir şeyin farkında değil. Muhtemelen beni hiç hatırlamayacak. Sizden ricam büyüdüğünde ona sahip çıkın. Onun da sizden başka kimsesi yok. Annenizden utanmayın, o utanılacak bir şey yapmadı. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Hayat bana gül bahçeleri sunmadı, yollarım dikenliydi. Sizin çok güçlü, savaşçı bir anneniz var. Bu dünyada birlikte olamadık belki başka bir dünyada mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinizi hiç ezdirmeyin, asla üzdürmeyin. Evren'im hayat ışığım, hayata yeniden tutunma sebebim. Sen olmasaydın ben bu zamana kadar bile savaşamazdım. Kardeşlerin elimden alındıktan sonra sen bana Allah'ın verdiği bir hediyeydin. Bir gün beni hatırlamayacağını biliyorum. Bütün evlatlarımı çok seviyorum. Benim için üzülmeyin. Ölüm bir son değil, ölüm bir başlangıç. Siz çok uzun, sağlıklı, mutlu, çok güzel yaşayın. Allah'ım sizlere gül bahçeleri versin inşallah."