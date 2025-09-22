İntihar iddialarıyla gündeme gelen Ufuk Özkan'dan yeni açıklama

Oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan intihar iddialarına yoğun bakımdan çıktıktan sonra yanıt verdi.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını belirten Özkan, ilaçlarını yanlış zamanda alması sonucu zehirlenme yaşadığını söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan “intihar girişimi” iddialarını kesin bir dille yalanlayan Özkan, “Ne oğlumu ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak biri değilim” dedi.

Günaydın gazetesine konuşan oyuncu, “17 yaşında bir oğlum var. Ona böyle bir acı yaşatmam. Sosyal medyada doğruluğu araştırılmadan uydurma haberler dolaşıyor. İnsanların bunlara inanması beni üzüyor” ifadelerini kullandı.

“İLAÇLARIMI YANLIŞ ZAMANDA ALDIM”

Karaciğer rahatsızlığıyla ilgili tedavi sürecini de anlatan Özkan, dört farklı ağır ilaç kullandığını belirtti:

“Tüm tedavim Prof. Dr. Onur Yaprak’ın kontrolünde. İlaçların saatinde alınması gerekiyor. Ancak o gün telefonum kapalıydı, ilaçları yanlış zamanda aldım ve bu da zehirlenmeye yol açtı. Yoğun bakıma kaldırılmamın nedeni tamamen bu. İntihar gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.”

“ASLA KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMAM”

Eski eşiyle geçmişte nafaka nedeniyle bazı sorunlar yaşadıklarını ancak artık ilişkilerinin daha iyi olduğunu belirten Özkan, “O da biliyor ki böyle bir şeyi yapmam. Hayatta sorumluluklarım var, oğlum ve çalışma arkadaşlarım için her zaman güçlü olmak zorundayım. Kimseyi yarı yolda bırakmam” diye konuştu.