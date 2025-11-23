İntihar süsü verilen cinayetler!

Siyasal İslamcı rejimin kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor.

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler durmak bilmezken her gün yeni bir şüpheli kadın ölümü haberi gündeme geliyor. Kim tarafından nasıl öldürüldüğü belirlenemeyen kadınların cansız bedenleri farklı yerlerde bulunuyor. Kimi bir göl kıyısında, kimi bir evin bahçesinde, kimi bir yangında yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin bazıları ise “yüksekten düşmeye” bağlı yaşanıyor.

EN AZ 375 KADIN

Yılın ilk 10 ayında en az 375 kadın şüpheli olarak yaşamını yitirdi. BirGün’ün hazırladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde 71 kadın ispatlanması en zor ölümlerden olan ‘yüksekten düşmeye’ bağlı olarak hayatını kaybetti. Mezarlık, arazi, dere kenarı gibi yerlerde en az 45 kadın ölü bulundu. 44 kadın ise intihar süsü verilmiş şekilde hayatını kaybederken, 50 kadın ise silahla ya da yangında öldüğü iddiasıyla kayıtlara geçti. En az 165 kadın ise evinde, işyerinde ya da bir otel odasında ölü olarak bulundu.

CİNAYETTEN FAZLA

Sol Feminist Hareket’ten yapılan açıklamada, şüpheli ölümlerin bir an önce aydınlatılması yönünde çağrı yapıldı. Kadınlar, "Şüpheli kadın ölümleri ilk kez kadın cinayetlerinden fazla hâle geldi. Bunun sebebinin etkin soruşturma yürütülmemesi, delillerin karartılması olduğunu biliyoruz. Erkeklere cezasızlık zırhı veren iktidar kadınların nasıl öldürüldüğüyle bile ilgilenmiyor. Kadınlar intihar süsü verilerek katledilirken kadını koruması gereken mekanizmalar atıl hale getiriliyor" dedi.