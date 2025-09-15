İntihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti: Ufuk Özkan'dan ilk açıklama!

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ufuk Özkan, açıklama yaptı.

Özkan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu.

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in haberine göre, Özkan'ın yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Özkan'ın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

"KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede yatan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi ile de gündeme gelmiş ve "Kiramı bile zor ödüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ufuk Özkan, Geniş Aile'nin yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde başrolde yer almıştı.