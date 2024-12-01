"İntikamcı duygularla hareket ediyorsunuz"

26 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, yerel yönetimlerin mali yapısına darbe niteliğindeki uygulamalar yürürlüğe sokuldu.

İl özel idareleri ve belediyelere bağlı şirketler, “Tüzel kişilik” tanımına sokuldu. Böylece, tüzel kişiliklerin vergi ve SGK borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılmasına olanak sağlandı. Muhalefet, iktidarın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra seçmeni cezalandırdığını savunarak karara tepki gösterdi.

AKP’nin belediye yönetimlerini kaybetmesinin ardından seçmene yönelik cezalandırma politikası olarak uygulandığı savunulan Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine de taşındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında söz alan CHP Milletvekili Cavit Arı, Cumhurbaşkanı Kararı’na yönelik eleştirilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti.

Arı, “AKP'li belediyelerin kendi dönemlerinde ödemediği vergi borçları, SGK borçları seçimden sonra aklınıza geldi ve CHP’li belediyelerden kestiniz. Siz belediyeleri ve belediye başkanlarını cezalandırdım zannediyorsunuz ama aslında oradaki vatandaşları cezalandırıyorsunuz” diye konuştu.

26 Kasım'da yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na da tepki gösteren Arı, şunları söyledi:

“Sayın Oktay, intikamcı duygularla hareket etmeyin. Buralarda bu borçların çoğunluğu AKP'li belediyelerden kalan borçlar.

Çıkardığınız kararname hukuka uygun değil. Öncelikle, şirketin borcu şirketi ilgilendirir, belediyeyi direkt ilgilendirmez. Önce hukuken, sonra da vicdanen doğru değil ve Anayasa'daki, ‘Eşitlik’ ilkesine de uygun değil. Dolayısıyla, bu uygulamaları sürdürdüğünüz müddetçe toplum vicdanında yara almaya devam ediyorsunuz.”