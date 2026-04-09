“İnziva” dayanışma için seyirciyle buluşuyor

Yunus Emre Edebiyat Armağanı En İyi Metin Ödülü’ne layık görülen “İnziva”, bu kez tiyatro alanındaki dayanışmayı büyütmek amacıyla sahneye çıkıyor. Oyun, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak.

Geliri Tiyatro Kooperatifi’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına aktarılacak özel gösterim, tiyatro alanında örgütlenme ve dayanışma pratiklerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Alan Kadıköy’e özgü meydan sahne düzeniyle sahnelenecek oyun, izleyiciyi hikâyenin içine daha doğrudan dahil eden bir atmosfer sunacak.

Berat Beyoğlu’nun yazıp yönettiği ve Yusuf Mahmut Çitil ile birlikte sahne aldığı “İnziva”nın dramaturjisini Duygu Aydın üstlenirken, dekor ve kostüm tasarımı Hacer Duran’a, ışık tasarımı Zabit Erol’a ait. Oyunun müzikleri ise Allame imzası taşıyor.

“İnziva”, savaşın ortasında karşıt cephelerden iki askerin aynı mağarada karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir yüzleşme hikâyesini merkezine alıyor. Zamanla benlikleri ve anıları birbirine karışan karakterler, yalnızca birbirleriyle değil, kendi varoluşlarıyla da hesaplaşmak zorunda kalıyor. Oyun, “Kendimizle yüzleşmek mi daha zordur, yoksa ölümle mi?” sorusu etrafında şekillenerek izleyiciyi etik ve varoluşsal bir sorgulamaya davet ediyor.

