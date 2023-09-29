İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2023 İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır?

İOKBS ile 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen karşılıksız burs sonuçlarının 22 Eylül'de açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2023 İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır? sorularını gündeme taşıyor. Peki, MEB tarafından karşılıksız olarak verilen İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2023 İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır?

2023 İOKBS burs ödemeleri ne zaman sorusu hak sahibi pek çok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 22 Eylül'de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen karşılıksız burs hak sahibi adayların hesaplarına yatacak. Peki, MEB tarafından karşılıksız olarak verilen İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2023 İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır?

İOKBS burs ödemeleri ne zaman?

5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. 2023-2024 İOKBS burs ödemeleri Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak.

İOKBS burs ödemeleri nereden, nasıl alınır?

İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT'nin internet adresi üzerinde yer alan canlı destek servisi ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Bursluluk parası sorgulama nasıl yapılır?

Hak sahibi öğrenciler bursluluk parası sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yaptıkları e-okul VBS üzerinden gerçekleştirebilir.

İOKBS burs ücreti ne kadar?

2023 yılında geçerli olacak İOKBS burs ücreti Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına aylık 863 TL'dir.