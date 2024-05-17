iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 hangi modellere gelecek? iOS 18 özellikleri neler?

ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) teknoloji dünyasına getireceği yenilikleri duyuracak. Apple'ın düzenleyeceği etkinlikte iOs 18'de tanıtılacakken; iOs işletim sistemini kullanan milyonlarca kullanıcı iOs 18 hangi modellere gelecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 hangi modellere gelecek? iOS 18 özellikleri neler? İşte detaylar!

ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile iOs 18 işletim sistemine gelecek yeni güncellemeleri duyuracak. Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı iOs işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOs 18'i tanıtacak. Tanıtımın öncesinde dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iOs işletim sistemine iOs 18 ile birlikte birçok yeni özellik gelecek. Peki, iOs 18 hangi modellere gelecek? İşte iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

iOs 18 hangi modellere gelecek?

iPhone X ve öncesinde çıkan Apple marka iPhone akıllı telefonlar iOs 18 güncellemesini alamayacağı bekleniyor. Konuya ilişkin net bir açıklama şirket tarafından henüz yapılmadı. Tarihler ve iOs 18'in özelliklerine dair Apple'dan resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

Apple tarafından duyurulan iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iOS 18 özellikleri neler?

iOS 18'de yer alması beklenen özellikler şu şekilde:

Göz Takibi: Göz Takibi, fiziksel engelli kullanıcıların cihazlarını yalnızca gözleriyle kontrol etmelerini sağlıyor.

Göz Takibi, fiziksel engelli kullanıcıların cihazlarını yalnızca gözleriyle kontrol etmelerini sağlıyor. Müzik Hapticsleri: İşitme engelli kullanıcılar için tasarlanan bu özellikle sesi dokunsal geri bildirime dönüştürerek dokunuşlar, dokular ve rafine titreşimler aracılığıyla duyusal deneyim sağlıyor.

İşitme engelli kullanıcılar için tasarlanan bu özellikle sesi dokunsal geri bildirime dönüştürerek dokunuşlar, dokular ve rafine titreşimler aracılığıyla duyusal deneyim sağlıyor. VoiceOver: Yeni sesler, özelleştirilebilir klavye kısayolları ve esnek Ses Rotatoru.

Yeni sesler, özelleştirilebilir klavye kısayolları ve esnek Ses Rotatoru. Büyüteç: Okuyucu Modu ve Hareket Algılama Modu’nun hızlı başlatılması sağlanıyor.

Okuyucu Modu ve Hareket Algılama Modu’nun hızlı başlatılması sağlanıyor. Konuşma ve İletişim: Serebral palsi veya ALS gibi konuşmayı etkileyen durumlara sahip kullanıcılar için konuşma tanıma yeteneğini geliştiriyor. Diğer yandan vokal kısayollar ile atanan özel seslerle görevler yerine getirilebilecek.

Serebral palsi veya ALS gibi konuşmayı etkileyen durumlara sahip kullanıcılar için konuşma tanıma yeteneğini geliştiriyor. Diğer yandan vokal kısayollar ile atanan özel seslerle görevler yerine getirilebilecek. Braille Desteği: Geliştirilmiş Braille Ekran Girişi, çok satırlı braille desteği ve daha pek çok özellik...

Geliştirilmiş Braille Ekran Girişi, çok satırlı braille desteği ve daha pek çok özellik... Araç Hareket İpuçları: Bu özellikle ekrandaki animasyonlu noktalar araç hareketi ile eşleştirilerek hareket hastalığının azaltılması hedefleniyor.

Bu özellikle ekrandaki animasyonlu noktalar araç hareketi ile eşleştirilerek hareket hastalığının azaltılması hedefleniyor. Canlı Konuşma: Kategoriler ve Canlı Altyazılar ile uyumluluk arttırılacak.

Kategoriler ve Canlı Altyazılar ile uyumluluk arttırılacak. AssistiveTouch: Cihaz kontrolü için Sanal Dokunmatik Yüzey eklenecek.

Cihaz kontrolü için Sanal Dokunmatik Yüzey eklenecek. Anahtar Kontrolü: Parmak dokunuşu hareketlerini tanıma işlevi eklenecek.

Parmak dokunuşu hareketlerini tanıma işlevi eklenecek. Ses Kontrolü: Özel kelime dağarcığı ve karmaşık kelimeler için destek sunulacak.

Özel kelime dağarcığı ve karmaşık kelimeler için destek sunulacak. CarPlay ve visionOS: Ses Kontrolü, Renk Filtreleri ve Ses Tanıma CarPlay'e eklenerek farklı ihtiyaçları olanlar için daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak?

iOS 18'in beta sürümü 10 Haziran 2024'te Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılacak. Yeni işletim sisteminin halka açık beta sürümünün Temmuz-Ağustos ayları gibi kullanımda olması tahmin ediliyor. iOS 18'in resmi çıkış tarihi Eylül 2024 olarak ön görülüyor.