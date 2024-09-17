iOS 18 özellikleri neler? iOS 18 hangi modellere geldi?

ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile iOs 18 işletim sistemini tanıttı. WWDC'de Apple akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı iOs işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOs 18'i tanıtmasının ardından kullanıcıları iOS18 özellikleri neler sorusunu gündeme getirdi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iOs işletim sisteminin yeni sürümü olan iOs 18 ile birlikte birçok yeni özellik kullanıcıların erişimine açıldı. Peki, iOs 18 hangi modellere geldi? İşte iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi ve yeni iOS 18 özellikleri!

İOS 18 HANGİ MODELLERE GELDİ?

iOS 18 güncellemesini iPhone X ve öncesinde çıkan Apple marka iPhone akıllı telefonlar alamayacak. Apple tarafından duyurulan iOs 18 güncellemesi gelen iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

İOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 18'de yer alması beklenen özellikler şu şekilde: