iOS 18 özellikleri neler? iOS 18 hangi modellere geldi?
ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) teknoloji dünyasına getireceği yenilikleri duyurdu. Apple'ın düzenlediği etkinlikte iOs 18'in tanıtılmasının ardından iOs işletim sistemini kullanan milyonlarca kullanıcı iOs 18 hangi modellere gelecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, iOS 18 hangi modellere geldi? iOS 18 özellikleri neler? İşte detaylar!
ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile iOs 18 işletim sistemini tanıttı. WWDC'de Apple akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı iOs işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOs 18'i tanıtmasının ardından kullanıcıları iOS18 özellikleri neler sorusunu gündeme getirdi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iOs işletim sisteminin yeni sürümü olan iOs 18 ile birlikte birçok yeni özellik kullanıcıların erişimine açıldı. Peki, iOs 18 hangi modellere geldi? İşte iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi ve yeni iOS 18 özellikleri!
İOS 18 HANGİ MODELLERE GELDİ?
iOS 18 güncellemesini iPhone X ve öncesinde çıkan Apple marka iPhone akıllı telefonlar alamayacak. Apple tarafından duyurulan iOs 18 güncellemesi gelen iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde:
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS ve XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (3. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
İOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?
iOS 18'de yer alması beklenen özellikler şu şekilde:
- Apple Intelligence: Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.
- Yazma, odak ve iletişim: Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.
- Birbirinden renkli görseller: Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.
- Siri için yeni bir çağın başlangıcı: Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.
- Kişiselleştirme:
- Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme,
- Uygulama simgeleri için yeni görünüm,
- Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.