iOS 19 Ne Zaman Çıkacak? iOS 19 Özellikleri Neler? Hangi iPhone Modelleri Güncellemeyi Alacak?

Apple’ın merakla beklenen mobil işletim sistemi iOS 19 için geri sayım başladı. Peki iOS 19 ne zaman çıkacak? iOS 19 hangi özelliklerle gelecek? Hangi iPhone modelleri iOS 19 güncellemesini alacak? Tüm bu soruların yanıtları teknoloji gündeminde yoğun şekilde tartışılıyor. İşte detaylar!

İOS 19 NE ZAMAN TANITILACAK, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü gerçekleştireceği WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 19'u tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak ve Apple Developer uygulaması, Apple’ın resmi web sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

iOS 19’un, geleneksel Apple takvimine uygun olarak, Eylül 2025’te yeni iPhone serisiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu tarihten itibaren desteklenen iPhone modelleri güncellemeyi alabilecek.

İOS 19 GÜNCELLEMESİ HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Apple’ın resmi olarak açıklamasa da MacRumors ve çeşitli güvenilir kaynakların aktardığına göre iOS 19 güncellemesi şu iPhone modellerine sunulacak:

iOS 19 alacak modeller:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi (tüm modeller)

iPhone 14 serisi (tüm modeller)

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil, 3. Nesil, 4. Nesil)

Güncelleme almayacak modeller:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Bu modeller, donanım yetersizlikleri nedeniyle iOS 19 desteği dışında kalacak.

İOS 19 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Apple’ın iOS 19 ile birlikte sunması beklenen yenilikler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Yapay Zeka Destekli Özellikler: Fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve otomatik yanıtlar gibi alanlarda daha gelişmiş yapay zeka işlevleri.

Fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve otomatik yanıtlar gibi alanlarda daha gelişmiş yapay zeka işlevleri. Gelişmiş Gizlilik Ayarları: Uygulama izinleri ve kişisel veri kullanımı konusunda daha şeffaf kontrol paneli.

Uygulama izinleri ve kişisel veri kullanımı konusunda daha şeffaf kontrol paneli. Kişiselleştirme Seçenekleri: Ana ekran widget'ları, tema ve simge özelleştirmelerinde daha fazla seçenek.

Ana ekran widget'ları, tema ve simge özelleştirmelerinde daha fazla seçenek. Yeni iMessage Özellikleri: Sohbet içinde mesaj düzenleme, zamanlama ve yapay zeka destekli öneriler.

Sohbet içinde mesaj düzenleme, zamanlama ve yapay zeka destekli öneriler. Pil Sağlığı Geliştirmeleri: Arka plan işlemlerinin daha verimli yönetilmesiyle pil ömrünün artırılması.

Apple’ın iOS 19 ile birlikte mobil işletim sistemine ciddi bir yenilik getirmesi bekleniyor. Tanıtım günü olan 9 Haziran 2025 itibarıyla tüm detaylar netlik kazanacak.