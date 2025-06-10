iOS 26 ne zaman çıkacak? Yeni iOS özellikleri neler? Hangi iPhone modelleri iOS 26 güncellemesini alacak?

Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesini resmen tanıttı. WWDC 2025 etkinliğinde duyurulan bu yeni sürüm, birçok yenilikle birlikte bazı iPhone modellerine veda anlamı da taşıyor. iOS 26, 2025 sonbaharında yani büyük olasılıkla eylül ayında iPhone 17 lansmanıyla eş zamanlı olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

İOS 26 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?

iOS 26'nın en dikkat çeken tarafı, Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni tasarım dili: Liquid Glass. Bu tasarım anlayışı sayesinde uygulama ikonları daha saydam ve derinlik hissi veren bir görünüme kavuşuyor. Arayüzdeki karanlık mod, şeffaf geçişler ve yumuşak kenar efektleriyle kullanıcı deneyimi daha akıcı hale geliyor.

Yenilikler sadece görsellikle sınırlı değil. iPhone’un klasik Phone uygulaması, baştan sona yeniden tasarlandı. Rehber, arama geçmişi ve sesli mesajlar artık tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor. Hold Assist adlı yeni özellik ise çağrı merkezi aramalarında sizi sırada beklerken bilgilendiriyor, böylece zamandan tasarruf sağlanıyor.

Canlı Çeviri (Live Translate) özelliği ise farklı dillerdeki telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarda anlık çeviri yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca Mesajlar uygulamasına gelen anket özelliği, grup sohbetlerinde ortak karar almayı kolaylaştırıyor.

İOS 26 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Apple, iOS 26 ile birlikte bazı eski modellere artık destek vermeyecek. Özellikle 2018 çıkışlı iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri güncelleme dışında kaldı.

iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlar:

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

Apple, bu sürümle birlikte sadece yeni donanımı değil, modern kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran bir yazılım anlayışını da benimsemiş görünüyor.

İOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26, 2025 sonbaharında yani büyük olasılıkla eylül ayında iPhone 17 lansmanıyla yayınlanacak.