İPA araştırması: Emeklilerin yaşam koşulları her geçen gün zorlaşıyor

İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul'da Emekli Olmak" başlıklı araştırmasında çarpıcı bulgular ortaya çıktı. İstanbul'da bulunan her 6 haneden birinin emekli aylığı ile geçindiği belirtilen raporda, her 3 emekliden birinin resmi olarak çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Emeklilerin yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı kaydedilen raporda, en düşük emekli aylığının bir asgari ücretin neredeyse yarısına denk geldiği kaydedildi.

Güncel 28.05.2024 11:17 Giriş: 28.05.2024 11:17

Güncelleme: 28.05.2024 11:33 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+