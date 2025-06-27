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İPA araştırması: Her 4 beyaz yakalıdan 3'ü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor

İPA'nın araştırmasına göre, her 4 beyaz yakalıdan 3'ü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor. Araştırmaya katılanların %43,2’si birikim yapamadığını, %23,5’i harcamalarını kısarak ay sonunu zor getirdiğini, %9,9’u ise bazı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor.

Güncel
  • 27.06.2025 16:55
  • Giriş: 27.06.2025 16:55
  • Güncelleme: 27.06.2025 17:06
Kaynak: Haber Merkezi
İPA araştırması: Her 4 beyaz yakalıdan 3'ü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor
Fotoğraf: freepik.com

İstanbul Planlama Ajansı'nın “Beklentiler ve Gerçekler Arasında İstanbul’da Beyaz Yakalılar” raporu yayımlandı.

Rapor, kırılgan orta sınıflaşmayı belirgin biçimde yaşayan beyaz yakalıların İstanbul’daki mevcut koşullarını inceliyor.

Rapora göre, her 4 beyaz yakalıdan 3'ü ya geçinmekte zorlanıyor ya da birikim yapamıyor.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde:

• 2011–2023 yılları arasında nitelik gerektirmeyen işlerde dahi esas iş geliri artışı %1600’ü aşarken beyaz yakalılarda bu oran, en düşük artış olan %1058’de kalıyor.

• Buna karşın beyaz yakalılar en yüksek hanehalkı harcaması yapan ikinci grup olarak ekonomide önemli bir yerde konumlanıyor.

• %43,2’si birikim yapamadığını, %23,5’i harcamalarını kısarak ay sonunu zor getirdiğini, %9,9’u ise bazı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor.

• İstanbul’da ev sahibi olmak imkansız görülürken diğer illerden ev almanın da bugün erişilemez hale geldiği ifade ediliyor.

• Yüksek vergi yüküne rağmen nitelik kaygısı, mesai saatleri ve yoğun iş temposu gibi nedenlerle kamu hizmetlerine erişim sınırlı kalıyor.

• Sorunlarının kalıcılaştığını düşünen beyaz yakalılarda yurt dışına gitme eğilimi artıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın

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