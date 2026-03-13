İPA araştırması: Her iki İstanbulludan biri borcunu tam ödeyemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin şubat sayısını yayımladı. Her ay olduğu gibi İstanbul’un toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerinin analiz edildiği İstanbul Barometresi’nde “Gündem Araştırmaları”nın şubat ayı raporu da yer aldı. Araştırma kapsamında “ekonomi” ana başlığı altında yöneltilen sorular, şubat ayında katılımcıların yarısından fazlasının kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini gösterdi.

"KREDİ KARTI BORCU ZORLADI"

Şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 olarak kayıtlara geçti. Asgari tutardan daha az ödeme yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 4,5, asgari tutar ile tamamı arasında ödeme yapanların oranı yüzde 7,5, hiç ödeyemediğini belirtenlerin oranı yüzde 9,7, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı yüde 28,8 oldu. Araştırmada, katılımcıların yüzde 50,5’i şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği belirtildi.

"RAMAZAN AYINDA GIDA FİYATLARI ARTTI"

Araştırmada katılımcılara ramazan ayına özel sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46,3’ü ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını kaydetti. Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını ifade edenlerin oranı da yüzde 67,5 oldu. Katılımcıların yüzde 13,5’i gıda fiyatlarının makul düzeyde arttığını, yüzde 11,3’ü artmadığını, yüzde 33.2’si 7,7’si ise konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

"DIŞARIDA YEME-İÇME VE GİYİM ALIŞVERİŞİNDE DÜŞÜŞ"

Araştırmanın “tüketim alışkanları” başlığı altında yöneltilen sorular ise tüketimdeki düşüş eğiliminin dışarıda yeme-içme ve giyim kalemlerinde yoğunlaştığını gösterdi. İstanbulluların yüzde 57,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarında azalma olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 51,9’u da giyim alışverişi alışkanlıklarında düşüş olduğunu dile getirdi.