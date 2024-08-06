İPA araştırması: İstanbul'da yaşamanın maliyeti 66 bin lirayı aştı!

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.40 oranında arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), temmuz ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasının sonucunu paylaştı.

Buna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.40 oranında arttı.

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu.

ZEYTİNYAĞINDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinden biri olan zeytinyağı bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 112.87 artış gösterdi.

Zeytinyağının ardından tuvalet kağıdında yüzde 106.23, beyaz penirde yüzde 89.61, margarinde yüzde 82.14 şeklinde artış gerçekleşti.