İPA araştırması: İstanbul'da yaşamanın maliyeti 70 bin TL'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı.

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 liraya çıktı.

Yaşam maliyeti aylık bazda yüzde 3.6, bir önceki yıla göre ise yüzde 60.3 arttı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İPA Başkanı Buğra Gökce, "İstanbul’da sadece 1 aylık artış oranı Avrupa’daki bir çok ülkenin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. İstanbul’daki yaşam maliyetindeki artış TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranının üstünde seyretmeye de devam ediyor" dedi.

İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 60,3 oranında artış gösterdi.



4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 liraya çıktı. Aylık artış oranı yüzde 3,6 oldu. AB üyesi ülkelerde ortalama enflasyon yıllık… pic.twitter.com/tlF0XxzU4A — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 4, 2024

İstanbul'da yaşamanın ağustos ayındaki maliyeti 68 bin 933 liraydı.

İstanbul'da yaşamanın maliyetinin son 2 yıldaki tablosu şöyle oluştu:

ET-KIYMA ÜRÜNLERİ YILLIK BAZDA YÜZDE 70 ARTTI

İPA'nın araştırmasına göre, temel tüketim maddeleri arasında bir önceki yılın eylül ayına göre en yüksek artış yüzde 69,4 ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı.