İPA araştırması: İstanbullunun gündemi ekonomi ve İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay Türkiye ve İstanbul'un gündemine ilişkin hazırlanan Gündem Araştırmaları Mayıs 2025 sonuçları açıklandı.

Mayıs’ta Türkiye gündeminin ilk sıralarında Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve PKK’nin kendini fesih kararı yer aldı.

Ev içi gündemde İstanbulluların en çok konuştuğu konuların başında ise yüzde 35 ile ekonomik sorunlar, yüzde 30,2 ile İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamı ve yüzde 27,7 ile İstanbul depremi yer aldı.

İstanbul gündemindeki konular ise şu şekilde sıralandı;

• Depremler,

• İmamoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi,

• İBB operasyonları.

Öte yandan katılımcıların yüzde 52,1’i nisan ayında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir ek önlem almadığını belirtti.