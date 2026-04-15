İPA araştırması: Yakın dönemde iş bulacağını düşünenlerin oranı yüzde 30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), aylık veri bülteni İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan “Gündem Araştırmaları”nın mart raporu yayımlandı.

Öğrencilere ve iş arayıp bulamayanlara "Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,2'si 'hayır' dedi.

Yüzde 25,6 kararsız olduğunu beyan ederken yüzde 30,2'si yakın zamanda iş bulacağı düşüncesinde.

HARCAMALAR AZALTILDI

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 55,6'sı dışarı yeme içme alışkanlıklarını, yüzde 48,4'ü ise giyim alışverişini azalttı.

Ekonomik durumun bayram planlarını nasıl etkilediği de sorulan katılımcıların yüzde 17'si bu sene İstanbul dışına çıkamadığını, yine yüzde 17'si ise tatil boyunca harcamaları azalttığını ifade etti.