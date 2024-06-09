İPA Başkanı anlattı: Finlandiya evsizlik sorununu nasıl çözdü?

İPA Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'de evsiz vatandaş sayısının artmasının beklendiğini belirterek, Finlandiya'nın sorunu nasıl azalttığını anlattı. Finlandiya'nın 2027 yılında evsizliği tamamen bitirmeyi öngördüğünü kaydeden Gökce, "Dar ve orta gelir gruplarını hedefleyen, sosyal konut üretimini öne koyan bir anlayışa ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye'de barınma krizi her geçen gün derinleşiyor.

Artan konut fiyatları ve yüksek enflasyon nedeniyle evsiz vatandaş sayısının artması beklenirken, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce Finlandiya'nın evsizlik sorununu azaltan politikasını anlattı.

Finlandiya'nın 17 yıl önce 'Önce Konut İlkesi'ni uygulamaya başladığını kaydeden Gökce, "Finlandiya 2027 yılında evsizliği tamamen bitirmeyi öngörüyor. Politikanın başladığı dönemde yaklaşık 20 bin olan evsiz sayısı ise 2024 başında 3000 seviyesine indi. Bu vatandaşların da yaklaşık yarısı geçici barınma evlerinden yararlanıyor" bilgisini paylaştı.

Gökce, Türkiye için ise, "Konut alanında yenilikçi ve gerçekçi bir politika değişikliğine, dar ve orta gelir gruplarını hedefleyen, sosyal konut üretimini öne koyan bir anlayışa ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan çalışmalara göre Türkiye'de bugün yaklaşık 100 bin evsiz, sokakta yaşayan vatandaşımız var. Finlandiya dünyaya örnek olan yenilikçi bir politika geliştirerek sorunu önemli ölçüde azalttı. Peki nasıl?

Önce Konut İlkesi: Yaklaşık 17 yıl önce Finlandiya "Önce Konut İlkesi"ni uygulamaya başladı. Evsiz kalan bir insan barınma sorunu çözülmeden karşı karşıya olduğu diğer hiçbir sorunu çözemeyeceği için evsiz vatandaşlara önce kalıcı ve güvenli konut sağlanması sonra diğer sorunlarla ilgili destek olunması kabul edildi.

Konut Sağlama: Finlandiya hem mevcut sosyal konut stoğunu arttırdı, hem özel sektörün ürettiği konutları alarak bunları sosyal konut olarak arz etti böylelikle konut piyasasını ihtiyaca uygun bir şekilde düzenledi. Evsiz insanlar için de geçici barınma evleri kalıcı konutlara dönüştürülerek ve yeni konutlar üretilerek, konut ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Finlandiya hükümetinin yaptığı araştırmaya göre her ne kadar evsiz vatandaşlara konut sağlamak maliyetli olsa da, hükümet vatandaş başına senelik 21 bin dolar kazanç elde etti.

Destek Hizmetleri: Ev verilen yurttaşlar takip edilerek ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik ve sağlık hizmetleri sunuldu. Bağımlılıkla mücadele, meslek kazandırma gibi konularda kendilerine yardımcı olundu. Bu şekilde toplumsal hayata yeniden entegre olmaları desteklendi.

Önleyici Önlemler: Evsizliğin önlenmesi için de çalışmalar yapıldı. Risk altındaki bireyler ve aileler tespit edilerek, onlar için erken müdahale programları uygulandı. Bu kapsamda borç yönetimi, sosyal yardımlar ve diğer destek hizmetleri sunuldu.

Yönetişim ve İşbirliği: Evsizikle mücadele politikasının uygulanması için merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği kuruldu. Şeffaf, katılımcı ve ortak aklı öne çıkartan süreç yönetimiyle politika hayata geçirildi.

Finlandiya 2027 yılında evsizliği tamamen bitirmeyi öngörüyor. Politikanın başladığı dönemde yaklaşık 20 bin olan evsiz sayısı ise 2024 başında 3000 seviyesine indi. Bu vatandaşların da yaklaşık yarısı geçici barınma evlerinden yararlanıyor.

Türkiye'de artan konut fiyatları ve yüksek enflasyon nedeniyle evsiz vatandaş sayısının artması bekleniyor. Konut alanında yenilikçi ve gerçekçi bir politika değişikliğine, dar ve orta gelir gruplarını hedefleyen, sosyal konut üretimini öne koyan bir anlayışa ihtiyacımız var."