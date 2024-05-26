İPA Başkanı Buğra Gökce anlattı: Utrecht nasıl başardı?

İPA Başkanı Buğra Gökce, betona gömülen Hollanda'nın Utrecht şehrinin yeşillendirildiği "Catharijnesingel kanalının yenilenmesi projesini" anlattı. Gökce, "Önümüzdeki dönem bizim şehirlerimiz için de betona gömülmüş alanlarımızı yeşillendirerek yeniden kazanmak bir öncelik olacak" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, "Catharijnesingel kanalının yenilenmesi projesi" ile 11'inci Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü'ne layık görülen Hollanda'nın Utrecht şehrini anlattı.

Utrecht'in tarihi kent merkezini çevreleyen kanalın bir kısmının 1970'li yıllarda betonla doldurularak şehir içi karayolu olarak yeniden düzenlendiğini aktaran Gökce, "Otomobillerin kent merkezine girişi ile hem trafik hem de hava kirliliği arttı. 2002 yılında yapılan referandum sonucunda halk kanalın geri dönmesini ve karayolunun kaldırılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

"2018 yılında başlayan çalışmalarla kısa sürede asfalt yollar kaldırılarak kanal yeniden şehre kazandırıldı" bilgisini paylaşan Gökce, "Önümüzdeki dönem bizim şehirlerimiz için de betona gömülmüş alanlarımızı yeşillendirerek yeniden kazanmak bir öncelik olacak" dedi.

Buğra Gökce'nin açıklamaları şöyle:

>> Utrecht'in tarihi kent merkezini çevreleyen kanalın bir kısmı 70'li yıllarda betonla doldurularak şehir içi karayolu olarak yeniden düzenlendi.

>> Projeyi düzenleyenler şehir merkezini çevreleyen kanalın asfalt ile doldurulması halinde hem şehir merkezine daha kolay erişim sağlanacağını düşünüyor hem de trafiğin azalacağını umuyordu.

>> Ancak böyle olmadı. Otomobillerin kent merkezine girişi ile hem trafik hem de hava kirliliği arttı. 2002 yılında yapılan referandum sonucunda halk kanalın geri dönmesini ve karayolunun kaldırılmasını talep etti.

>> Yayaları ve bisiklet kullanıcılarını öne koyan, kanalın çevresini yeşillendirerek park olarak değerlendiren yeni bir proje kabul edildi. 2018 yılında başlayan çalışmalarla kısa sürede asfalt yollar kaldırılarak kanal yeniden şehre kazandırıldı.

>> Catharijnesingel kanalının yenilenmesi projesi 11'inci Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü'ne de layik görüldü.

>> Çok güzel olmuş değil mi? Önümüzdeki dönem bizim şehirlerimiz için de betona gömülmüş alanlarımızı yeşillendirerek yeniden kazanmak bir öncelik olacak.

>> Şehirler otomobillerin değil insanlarındır. Beton ve rant gözlüğüyle değil insanların yaşadığı en önemli mekanlar olarak yeniden ele alınmalıdır."