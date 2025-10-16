İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinden yazdı: Hüküm giymeden peşinen cezalandırıldık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, cezaevi koşullarına ilişkin bir mektup kaleme aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün köşesinde yer verdiği mektupta Gökce, "Avukat ve milletvekili ziyaretleri olmasa, 'insan sohbetlerinin' yasak olduğu bir koşulda tecritteyiz adeta" ifadelerini kullandı.

"7 AYDIR TEK BAŞINA HÜCREDE"

Gökce, mektubunda yaklaşık yedi aydır Marmara (Silivri) Cezaevi'nde bulunduğunu ve ağır tecrit koşullarında tutulduğunu belirtti. Tek başına bir hücrede kaldığını ve haftada bir kez spora dahi yalnız çıktığını ifade eden Gökce, durumu "insan sohbetlerinin yasak olduğu" bir tecrit olarak nitelendirdi. Gökce, bu süreçte avukat ve milletvekili ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Mektubunda, henüz iddianamesi hazırlanmadan ve neyle suçlandığını bilmeden özgürlüğünden mahrum bırakıldığını vurgulayan Gökce, yaşadığı durumu müebbet hapse mahkûm olanların koşullarına benzetti. "Hüküm giymeden peşinen bir şekilde cezalandırılmış gibiyiz. Yargısız infaz' desem yeridir" diyen Gökce, ailesinden ve hayattan koparıldığını ifade etti.

"AYDINLIK GÜNLERE İNANCIMIZ TAM"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen ülkesine ve halkına olan inancının sarsılmadığını belirten Gökce, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Tüm bunlar bu ülkeye, bu eşsiz ve yalnız ülkeye, bayrağımıza, Türkiye'mize halkımıza olan inanç ve bağlılığımıza zerre zarar veremiyor, veremeyecek. Bizler bu karanlığın biteceğine, aydınlık günlere birlikte çıkacağımıza canı gönülden inanıyoruz." Gökce, ailesinin de bu süreçte cezalandırıldığını ve Türkiye'nin bu dönemi akıl, sağduyu ve umutla aşacağını umduğunu belirtti.