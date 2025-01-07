İPA Başkanı Buğra Gökce: "İki emekli ayda 7 gün aç kalıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltileceği yönündeki açıklamasına bir tepki de İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'den geldi.

Emeklilere reva görülen maaş: 14 bin 469 lira.



📌 Bugün açlık seviyesi 23 bin 256 lira. Kişi başına günlük 194 lira. Türkiye'de ortalama kira 19 bin 922 lira. İki emekli kirada bir evde yaşasa, kirayı ödedikten sonra kalan para gıda masrafını sadece 23 gün karşılayabiliyor. Ayda… pic.twitter.com/D5d101xI0K — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 7, 2025

'Emeklimizi açlıkla imtihan eden bu politikaları reddediyoruz' diyen Gökce sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açlık seviyesi 23 bin 256 lira. Kişi başına günlük 194 lira. Türkiye'de ortalama kira 19 bin 922 lira. İki emekli kirada bir evde yaşasa, kirayı ödedikten sonra kalan para gıda masrafını sadece 23 gün karşılayabiliyor. Ayda 7 gün aç kalıyor.

Hükümet emeklileri adeta sırtında yük görüyor. 2009-2024 arasında 15 yıllık dönemde AKP iktidarında emekli sayısı yüzde 85,3 arttı. Bunun en önemli şekilde arttığı dönem EYT dönemi. Emekli sayısı artmasına rağmen emeklilerin bütçe içerisinden aldığı pay yüzde 2,7 düştü. Yüzde 15,6'ya geriledi. Yani daha çok emekli artık daha az pay alıyor, hükümet emeklilerin hakkını yok sayıyor.

En düşük emekli aylığı 2019 yılında 7.3 gram altın alabilirken bugün ancak 4,8 gram altına yetiyor. Emeklilerin alım gücü 5 yıldır eriyor. İstanbul'daki 4 milyon 827 bin hanenin 811 bini sadece emekli aylığı ile geçiniyor. En düşük emekli aylığı ile geçinmeye çalışan en az 465 bin hane var.

Emekliler açlık koşullarından daha kötü koşullarda yaşıyor. Yaklaşık 16 milyon emeklimizi açlıkla imtihan eden bu politikaları reddediyor, kınıyoruz."





