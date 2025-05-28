İPA Başkanı Buğra Gökce Silivri Cezaevi'nde evlendi

İBB'ye yönelik 19 Mart tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Filiz Kahveci ile evlendi.

Gökce, 24 Mayıs'ta sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

Paylaşımda, "Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik. Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Gökce ve Kahveci için bugün öğle saatlerinde Silivri Cezaevi'nde nikah töreni düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel de şahitlik etti.

AİLESİNE KATILIM İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Buğra Gökce'nin "Bakanlık iznine tabiymiş" ifadeleri ile açıkladığı aile katılımı için izin verilmediği ortaya çıkmıştı.

Gökce'nin ailesi bu yasağa rağmen, nikah saatinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde olacaklarını açıklamıştı.