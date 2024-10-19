İPA Başkanı Gökce, TÜİK ve TİM verilerine dikkat çekti: İsrail'e yapılan ihracat devam ediyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, iktidarın İsrail ile ticaretin sona erdiğini savunmasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ticaretin sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'den İsrail ve Filistin'e gönderilen malların İsrail'e ait Hayfa ve Aşdod limanları üzerinden bölgeye geçiş yaptığını, bu limanlarda bazı malların İsrail mevzuatına uygun kurulan şirketler üzerinden Filistin'e taşınabildiğini aktaran Gökce, aynı şekilde Filistin'e gönderilen malların da İsrail'e geçmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

İhracat kalemlerinde dikkat çeken verilere değinen Gökce, "2023 yılı Eylül ayında Filistin'e 156 bin dolar değerinde çelik ihracatı yapılırken 2024 yılı Eylül ayında çelik ihracatı 48 milyon doları aştı. Filistin'e çelik ihracatının bir önceki yıl aynı döneme göre 307 kat artması için hiçbir makul sebep bulunmuyor" dedi.

Gökce, Filistin bombalanırken, savaş döneminde toplam ihracatın yaklaşık 4,6 kat artmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti.

Gökce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK ve TİM'e göre İsrail'e yapılan ihracat devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve TÜİK'e göre 2024 yılının Ocak - Eylül döneminde İsrail'e Türkiye'den 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İsrail İstatistik Kurumu verilerine göreyse 2024 yılı Ocak - Ağustos döneminde İsrail'in Türkiye'den 1,7 milyar dolarlık ithalat yaptığı görülüyor.

2019 - 2023 döneminde Filistin'e yapılan ihracat 66 milyon dolardan 123 milyon dolar seviyesine çıktı. 2024 yılında sadece 9 ayda Filistin'e ihracat 571 milyon dolar seviyesine ulaştı. Filistin'e 1 Ocak - 30 Eylül döneminde bir önceki yıla göre deri ve deri mamülleri ihracatı 363 kat, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 252 kat, çelik ihracatı 147 kat arttı. TÜİK verilerine göre bazı ihracat kalemleri ise tamamen şaşırtıcı.

"FİLİSTİN'E İHRACATIN ARTMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

2023 yılı Ocak - Ağustos döneminde kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal para ihracatı 150 dolarken, 2024 yılında aynı dönemde ihracat 400 bin dolara çıkmış. Meşrubat, alkollü içecek ve sirke ihracatı 2023 yılında 737 bin dolarken, 2024 yılında ihracat 10 milyon 895 bin dolara ulaşmış. 2023 yılı Eylül ayında Filistin'e 156 bin dolar değerinde çelik ihracatı yapılırken 2024 yılı Eylül ayında çelik ihracatı 48 milyon doları aştı. Filistin'e çelik ihracatının bir önceki yıl aynı döneme göre 307 kat artması için hiçbir makul sebep bulunmuyor. Filistin bombalanırken, savaş döneminde toplam ihracatın yaklaşık 4,6 kat artması doğal hayatın olağan akışına aykırı.

Filistin'in mobilya ihtiyacının 42, çelik ihtiyacının 147, halı ihtiyacının 195 kat artış göstermesi de dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir durum. Türkiye'den İsrail ve Filistin'e gönderilen mallar, İsrail'e ait Hayfa ve Aşdod limanları üzerinden bölgeye geçiş yapıyor. Bu limanlarda bazı mallar İsrail mevzuatına uygun kurulan şirketler üzerinden Filistin'e taşınabiliyor. Aynı şekilde Filistin olarak gönderilen malların İsrail'e geçmesi de mümkün. TÜİK ve TİM'in verilerinin de ortaya koyduğu şekilde İsrail'e ihracat devam ediyor."